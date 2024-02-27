28 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün burcu ilişkilerde ihtiyaç duyduğun denge kendiliğinden sağlanabilir. Son derece güçlü enerjilerin bir araya geldiği bugün, Güneş ile Merkür'ün kavuşumu sayesinde uyumlu iletişim kurma yeteneğin artırabilir. Sanki bir anda tüm karışıklıklar ortadan kalkabilir. Adeta her şeyin daha net olduğunu hissedebilirsin. Tam da hayalini kurduğun gibi kargaşadan uzak ve düzen içerisinde bir iş ortamına sahip olabilirsin. Artık, ortaklıklar veya iş birlikleri için de hazır olduğunu hissedebilirsin.

Gelelim, Merkür Satürn kavuşumuna! Romantik ilişkinde ise her şey her zaman olduğu gibi mükemmel gitmeyebilir... Bugün bazı kararlar almak zorunda kalabilirsin. İlişkinde son sözü söylemek için çaba gösterecek, kendini açıklayacak mısın? Yoksa bu mücadeleden pes mi ediyorsun? Bir süredir seni yoran ilişkinde biraz mesafe ve araya ihtiyacın var gibi görünüyor. Son karar senin! Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal...