28 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün Balık burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın etkisinde ruhsal bir arınma yaşayacaksın. Ruhunun derinlerinde sana yük olan her şeyden kurtulmaya hazırsın. Bu aşamada istemediğin bir işi, sevmediğin bir düzeni ya da fikrin olmayan bir düşünceyi asla savunmayacaksın.

Aynı zamanda yedi gezegenin hizalandığı bugün, özgür kalacaksın... Baskıdan, çarkın bir parçası olmaktan ve düzene sadık olmak için kendinden feragat etmekten kurtulacaksın. Şimdi kendine yeni bir iş bulmanın ya da kurmanın da tam zamanı. Gerçek kimliğini ortaya koyarak olduğun kişi olarak ortaya çıkma fırsatını kaçırmamalısın.

İş hayatında yeni bir sen ve daha güçlü bir duruş sergileyen gerçek bir profesyonel göreceğimiz aşikar. Peki ya aşk hayatında? Hemen söyleyelim, aşka kapılarak kendini göstermeye de hazırsın bugün. Tutkularınla hareket ederek aşkı dolu dolu yaşa. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...