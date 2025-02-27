28 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yeni başlangıçlar yapabilirsin. Karşında peşi sıra açılan kapılar ve önüne çıkan fırsatlarla beklenmedik başarılar elde edebilirsin. Balık burcundaki Yeni Ay'da hem duygusal hem de profesyonel anlamda yenilenebilirsin.

Özellikle de iş hayatında bir süredir hayata geçirmek istediğin bir proje varsa ilk ve güçlü adımı bugün atabilirsin. Ya da eğitim hayatına şekil vererek kendine yatırım yapmaya başlayabilirsin. Böylece maddi anlamda da güçlenebilir, tahmininden çok daha fazla para kazanabilirsin.

Yedi gezegenin hizalanmasıyla ortaya çıkan büyük enerjinin yaralarını sarmasına da izin ver. Şifa ile dolacağın bu süreçte hayata sıkı sıkıya sarıl. Geçmiş yaralar, travmalar ve üzüntüler bitiyor... Şimdi çok daha kuvvetli bir şekilde ayağa kalkmanın tam zamanı. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...