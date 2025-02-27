28 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iç dünyanın derinlerindeki gerçek seni keşfetmeye hazırsın. Balık burcundaki Yeni Ay'da gerçek duygularına kapılabilirsin. Bu sayede kendine odaklanıp hayatına daha fazla değer vermeye başlayabilirsin. Haliyle önceliklerin de değişebilir.

Beklenmedik bir uyanış içerisinde yaşadığın değişimin bir diğer nedeni ise yedi gezegenin hizalanmasıyla ortaya çıkan enerji. Yaşadığın değişim enerjisi büyük bir arzuyla beslediğin yenilik tutkusu kolektif bilince de yansıyabilir. Etrafındaki insanları harekete geçirecek enerjiye sahip olan kişi sensin. Göster kendini!

Tam da bu noktada aile içi düzeni de baştan yazabilirsin. Sevdiklerinin hayatının merkezinde rol alabilir, kontrolü elinde tutan taraf da olmak isteyebilirsin. Bu arada taşınmak ve yeni bir şehirde farklı bir hayata başlamak da gündeminde yer alabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...