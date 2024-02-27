28 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Güneş'in etkileriyle enerjin de temas kurma isteğin de artabilir. Güneş ile Merkür kavuşumunda iletişim becerilerin artar. Bu yüzden konuşmak ve kendini anlatmakla ilgili ciddi bir telaşa kapılabilirsin. Söyleyecek pek çok sözün olduğunu hissedebilir ve hatta zaman zaman aceleci söylemlerde bulunabilirsin. İltifatlar, itiraflar ve aşk dolu sözler ilişkin için bir harika olur. Fakat ani kararlarla partnerinle arandaki ilişkiye de zarar verebilirsin. Dikkatli ol! Tabii bu enerji ve telaşın finansal konulara da yansıyabilir. Bir an önce kazanmak, daha fazlasını elde etmek için riskli kararlar verebilirsin.

Gelelim Satürn'ün etkilerine! Enerjini destekleyen bir diğer gezegen ise Satürn. Pratik ve gerçekçi düşünce konusunda seni etkileyen bu gezegen, algını etkileyebilir. Pratik çözümlere, hızlı çözümlere odaklanırken bazı gerçekleri göz ardı edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...