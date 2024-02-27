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28 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 19:02

Enerjik, telaşlı ve heyecanlı... Güneş'in enerjisine odaklanın fakat, aşk hayatınızda hata yapmamaya özen gösterin. Peki, 28 Şubat Çarşamba gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Şubat Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş'in etkileriyle enerjin de temas kurma isteğin de artabilir. Güneş ile Merkür kavuşumunda iletişim becerilerin artar. Bu yüzden konuşmak ve kendini anlatmakla ilgili ciddi bir telaşa kapılabilirsin. Söyleyecek pek çok sözün olduğunu hissedebilir ve hatta zaman zaman aceleci söylemlerde bulunabilirsin. İltifatlar, itiraflar ve aşk dolu sözler ilişkin için bir harika olur. Fakat ani kararlarla partnerinle arandaki ilişkiye de zarar verebilirsin. Dikkatli ol! Tabii bu enerji ve telaşın finansal konulara da yansıyabilir. Bir an önce kazanmak, daha fazlasını elde etmek için riskli kararlar verebilirsin. 

Gelelim Satürn'ün etkilerine! Enerjini destekleyen bir diğer gezegen ise Satürn. Pratik ve gerçekçi düşünce konusunda seni etkileyen bu gezegen, algını etkileyebilir. Pratik çözümlere, hızlı çözümlere odaklanırken bazı gerçekleri göz ardı edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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