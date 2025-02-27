28 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün güçlü bir huzur arayışı içerisinde olabilirsin. Hayatının hemen her alanında kendini huzurlu, mutlu ve iyi hissetmeye odaklanabilirsin. Zira, Balık burcundaki Yeni Ay'da başarı da istesen önce iç huzura ihtiyaç duyacaksın.

Şimdi ruhsal anlamda şifa enerjisi ile dolmaya ve iyileşmeye hazır olmalısın. Adım adım huzura giderken yedi gezegenin hizalanmasıyla ortaya çıkan enerjiden güç alarak eski düzeni yıkmaya karar verebilirsin. Sana kendini iyi hissettirmeyen işi yapmaktan uzaklaşacak, yanında rahat edemediğin insanlardan kurtulacak ve kendine yeni bir alan inşa edeceksin.

Yeni hayatına kısa zamanda uyum sağlayacağın da aşikar! Bir süredir içinde kopan fırtınalar son bulacak. Çünkü bedensel ve ruhsal anlamda kendini iyi hissettiğin bu dönem gerçek anlamda da şifa bulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...