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28 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.02.2025 - 19:01

Tazelenecek ve yenileneceksiniz. Peki 28 Şubat Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Şubat Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'dan besleneceksin. Adeta tazelenecek, temizlenecek ve yüklerinden kurtulacaksın. Bu dönemde içsel arınmaya ve spiritüel enerjilere odaklanarak ruhsal anlamda tertemiz bir sayfa açabilirsin kendine! 

Hayallerini gerçekleştirmek için artık çok daha güçlü olacaksın. Sanki kendinden emin bir şekilde ayağa kalkıyorsun ve kontrolü de eline alıyorsun. Hayatını yönetmeye başlayacağın bugün yedi gezegenin hizalanması da önünü açacaktır. Yeter ki kendine güven ve inan. 

Hadi biraz da yaşadığın bu arınma sürecinin getirilerinden söz edelim. İş hayatında daha net bir duruş sergileyecek ve kararlı olacaksın. Otoriter bir şekilde yönetimde söz sahibi olman da olası. Tabii bu durum ilişkilerine de yansıyacaktır. Kendini küçük büyük herkese saydırmanın ve söz sahibi olmanın bir yolunu bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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