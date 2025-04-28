28 Nisan – 4 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

Şaman KAM Yantra

Kam yantra, kişiler ve olaylardan kaynaklı etkilendiğimiz nazar ve negatif huzursuz edici karanlık enerjilerin tamamını 6666 sayı sekansı ve Altın oran frekansı ile mühürleyerek etkisiz hale getirmek için kullanılır. Bu yantra, kişiye şans, bereket, huzur, sağlık ve şifa olarak geri dönen bir yantradır. Doğum haritalarımızda Satürn ve Mars, zayıf zararlı yerleşimde ise Kam yantrası, Altın, gümüş, bakır ve oniks taşı üzerine gezegen saatlerine göre kişiye özel hazırlanır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.