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28 Nisan – 4 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

etiket 28 Nisan – 4 Mayıs 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 14:31

Şaman KAM Yantra

Kam yantra, kişiler ve olaylardan kaynaklı etkilendiğimiz nazar ve negatif huzursuz edici karanlık enerjilerin tamamını 6666 sayı sekansı ve Altın oran frekansı ile mühürleyerek etkisiz hale getirmek için kullanılır. Bu yantra, kişiye şans, bereket, huzur, sağlık ve şifa olarak geri dönen bir yantradır. Doğum haritalarımızda Satürn ve Mars, zayıf zararlı yerleşimde ise Kam yantrası, Altın, gümüş, bakır ve oniks taşı üzerine gezegen saatlerine göre kişiye özel hazırlanır. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

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Bolluk Ağacı: Pembe Kuvars ve Ametist Buluşması

Bolluk Ağacı: Pembe Kuvars ve Ametist Buluşması

Pembe kuvars ve ametistin bir araya geldiği bu özel Bolluk Ağacı ile evinize ve iş yerinize huzur, sevgi ve bereket enerjisini taşıyın!

Pembe Kuvarsın Faydaları

  • Sevgi ve şefkati artırır: Öz sevgi ve başkalarına sevgi gösterme kapasitesini güçlendirir.

  • Kalp çakrasını dengeler: Duygusal yaraları iyileştirir, duygusal denge sağlar.

  • Stres ve kaygıyı azaltır: Sakinleştirici etkisiyle huzur verir.

  • İlişkileri güçlendirir: Aşk, dostluk ve aile bağlarını kuvvetlendirir.

  • Özgüveni artırır: Kendine değer vermeyi destekler.

  • Empatiyi güçlendirir: Başkalarının duygularını daha iyi anlamaya yardımcı olur.

  • Fiziksel şifa: Kalp, dolaşım sistemi ve cilt sağlığı üzerinde destekleyici etkiler sunduğuna inanılır.

  • Travma ve yas sürecinde destek olur: Duygusal iyileşmeyi hızlandırır.

Ametistin Faydaları

  • Zihni sakinleştirir: Stres, kaygı ve aşırı düşünceleri yatıştırır.

  • Negatif enerjiyi dönüştürür: Ortamdaki olumsuz enerjileri pozitife çevirir.

  • Ruhsal farkındalığı artırır: Meditasyon ve içsel çalışmalar için zihni açar, sezgileri güçlendirir.

  • Bağımlılıklarla mücadelede destek olur: Alkol, sigara gibi bağımlılıklardan kurtulmaya yardımcı olduğu söylenir.

  • Uykuyu düzenler: Yastık altına konduğunda huzurlu bir uyku sağlar, kabusları azaltır.

  • Öfke ve korkuyu yatıştırır: İç huzuru ve duygusal dengeyi güçlendirir.

  • Konsantrasyonu artırır: Zihni berraklaştırır ve karar verme yetisini destekler.

'Bolluk Ağacı ile yaşam alanınıza hem güzellik hem de güçlü enerji katın!'

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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