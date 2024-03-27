28 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün aile yaşantında olumlu gelişmelere hazır olmalısın. Manevi anlamda güçlenmeni sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsin. Zira Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, ev ve aile hayatında pozitif anlamda değişikliklere işaret ediyor. Anlaşamadığın aile bireyleri ile özellikle maddi konularda uzlaşabilirsin. Ev hayatında düzeni kurman, işleri devralman ve karar vermen konusunda desteklenebilirsin. Aşk hayatında da özellikle ev ortamını etkileyecek sürpriz bir romantik gelişme yaşayabilirsin.

Bir de iş yaşamını ele alalım. Kariyerinde, çalışma ortamını yeniden düzenlemek veya evden çalışma düzenine geçiş yapmak gibi değişiklikler söz konusu olabilir. Biraz daha kontrolcü fakat uzaktan müdehale ile kendini rahatlattığın bir iş düzeni stresini de azaltabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...