28 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünden itibaren kişisel anlamda büyük dönüşümler ve değişimler yaşamak üzeresin! Hayatının kontrolünü eline almak için otorite kurmalısın. Dahası gücünü göstermelisin. Tabii bunu çatışmalardan ve tartışmalardan kaçınarak dengeli bir şekilde yapmalısın.

Özellikle iş yerinde üstlerin ya da rakiplerinle mücadele etmemelisin. Daha ziyade akılcı yöntemlerle rekabete dahi girmene gerek kalmadan hedefine ulaşmaya odaklanmalısın. Ancak bu aşamada eski kalıpları yıkmaya ve değişime de hazır olmalısın. Yenilenmeyi kabul ettiğinde, zirvedeki yerini alabilirsin.

Akılcı ve mantık odaklı kararlarınla her adımda başarıya ilerliyorsun. Bu yüzden duygusal konular ve sosyal ilişkiler için hafta sonunu beklesen iyi edersin. Bugün yükselmeye ve ilerlemeye odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...