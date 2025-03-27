28 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün her zamankinden daha disiplinli ve otoriter olabilirsin. Bu yüzden kurallara harfiyen uymak isteyebilir. Ancak yeni bir düzen sağlayarak ve kendi kurallarını koyarak hareket edebilirsin. Yani eski düzenin yıkılıp yenisinin inşa edildiği bir güne başlıyorsun.

Satürn'ün halkasının kaybolduğu bu süreçte tamamen yeni bir sen olabilirsin. Düzeni kuran ve yöneten figür olarak dikkatleri üzerine de çekebilirsin. Bu aşamada iş hayatında patronluk taslayan bir havayla kontrolü eline alabilirsin. Her şey tam da senin istediğin gibi olsun diye planlar yapabilir, stratejik hamleler ile rakiplerini geride bırakabilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Zira bu süreçte biraz gevşemeli ve zaman zaman da olsa kontrolü elinden bırakmalısın. Mantığını bir kenara bırakarak duygularına kapılmayı demelisin. Özellikle günün ikinci yarısında hafta sonuna planları da yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...