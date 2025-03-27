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28 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.03.2025 - 19:00

Kuralları belirleyin, gücünüzü ve otoritenizi gösterin! Peki 28 Mart Cuma günü boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Mart Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün her zamankinden daha disiplinli ve otoriter olabilirsin. Bu yüzden kurallara harfiyen uymak isteyebilir. Ancak yeni bir düzen sağlayarak ve kendi kurallarını koyarak hareket edebilirsin. Yani eski düzenin yıkılıp yenisinin inşa edildiği bir güne başlıyorsun. 

Satürn'ün halkasının kaybolduğu bu süreçte tamamen yeni bir sen olabilirsin. Düzeni kuran ve yöneten figür olarak dikkatleri üzerine de çekebilirsin. Bu aşamada iş hayatında patronluk taslayan bir havayla kontrolü eline alabilirsin. Her şey tam da senin istediğin gibi olsun diye planlar yapabilir, stratejik hamleler ile rakiplerini geride bırakabilirsin. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Zira bu süreçte biraz gevşemeli ve zaman zaman da olsa kontrolü elinden bırakmalısın. Mantığını bir kenara bırakarak duygularına kapılmayı demelisin. Özellikle günün ikinci yarısında hafta sonuna planları da yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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