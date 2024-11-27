28 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün yüzünde kocaman bir gülümseme ile uyanacaksın! Sana, 'Ben harikayım' dedirtecek gelişmeler yaşayacaksın. Mutluluğu yanıbaşında bulacaksın. Aşka kavuşacak, ilişki sorunlarına ve ailevi meselelere nokta koyacaksın. Çünkü özgürleşeceksin!

Tam da bu aşamada iş hayatında güçlenmeni sağlayacak tekliflere açık ol. Bol kazanç ve bereket dolu işler yapacaksın. Para kazanacak, yolunun açıldığını hissedeceksin. Kazanç döngüsüne girerken bazı riskler alman ve yatırımcı rolü üstlenmen de gerekebilir. Doğru adımlar attığından, güvenilir ve seni özgür kılacak ortaklar bulduğundan emin ol. Sonrası ise kolay!

Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde kazanan sen olacaksın. Pek çok kişinin aksine yükselişe geçiyorsun. Bu fırsatları kaçırma, ilişkilerini de düzene sok. Bazı ayrılıklar ve birleşmeler hayatını tamamen değiştirebilir, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...