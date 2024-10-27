28 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal bağların derinliği artacak! Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde kendine kıymetli bir konfor alanı inşa etmek isteyeceksin. Yanında özgür ve rahat hissettiğin kişiler ile bir araya gelmek senin için her zamankinden çok daha önemli olacak.

Tam da bu noktada ilişkilerindeki derinlik ve bağlılık sana kendi sınırlarının belirlenme şansı sunacak. Pek çok kez ardına saklandığın duygusal kalkan, yerini sınırlara bırakacak. Sınırlar ise hayatını nasıl yönetmek istediğine dair güçlü bir kaynak olacak. Çok sevsen de önceliğin kendin olduğu bir döneme giriyorsun. Hayat senin etrafında dönecek!

Haftaya hızlı başlamak beraberinde güç ve para da getirecek. Açıkçası bu dönemde yatırım yapmalı, risk almalı ve gücüne güç katmalısın. Parayı en iyi şekilde yönettiğin dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...