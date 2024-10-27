28 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün özgür ruhun sınırlara takılabilir! Venüs ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altında kendine koyduğun sınırlar hayatının seyrini değiştirebilir. Özgürlük arayışından biraz uzaklaşıp bağlılığa önem vermeye başlayabilirsin!

Ne dersin, yeni bir aşk mı doğuyor? Yakın çevrende yer alan kişiler ile aranda farklı bağlar kurulabilir. Özellikle duygusal anlamda yakınlık hissettiğin kişi ile yeni bir aşka yelken açabilirsin. Bu yıldırım aşkının sonu nikah masası desek, inanır mısın? Çünkü Satürn ile Venüs'ün bu dengesi, Yay burçları için gerçek aşkın habercisi!

Duygusal derinliği olan konular arasında aile bağların da yer alacak. Bu aralar sevdiklerinle bir arada kalmak senin için önemli olacak. Uzaklardaki aile bireleri ile bir araya gelmek için harekete geçebilirsin. Bir anlık karar ile soluğu sevdiklerinin yanında alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...