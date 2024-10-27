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28 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Özgürlükten vazgeçiyor olabilirsiniz! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün özgür ruhun sınırlara takılabilir! Venüs ile Satürn arasındaki kare açının etkisi altında kendine koyduğun sınırlar hayatının seyrini değiştirebilir. Özgürlük arayışından biraz uzaklaşıp bağlılığa önem vermeye başlayabilirsin! 

Ne dersin, yeni bir aşk mı doğuyor? Yakın çevrende yer alan kişiler ile aranda farklı bağlar kurulabilir. Özellikle duygusal anlamda yakınlık hissettiğin kişi ile yeni bir aşka yelken açabilirsin. Bu yıldırım aşkının sonu nikah masası desek, inanır mısın? Çünkü Satürn ile Venüs'ün bu dengesi, Yay burçları için gerçek aşkın habercisi! 

Duygusal derinliği olan konular arasında aile bağların da yer alacak. Bu aralar sevdiklerinle bir arada kalmak senin için önemli olacak. Uzaklardaki aile bireleri ile bir araya gelmek için harekete geçebilirsin. Bir anlık karar ile soluğu sevdiklerinin yanında alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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