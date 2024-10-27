28 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ilişkilerinde kontrol ihtiyacın artabilir. Duygusal dayanıklılığı sağlamak adına bu aralar her zamakinden daha temkinli bir duruş sergileyebilirsin. Kolayca bağ kurmamak, romantizme kapılmamak gibi önlemler alabilirsin.

Fakat sormak isteriz, nedir bu ciddiyet? Venüs ile Satürn arasındaki kare açı, senin belirgin özelliklerini ciddiyet ve disiplinini tetiklese de bu duruma kendini fazla kaptırmamalısın. Söylesene, sevmek ve sevilmek gibisi var mı? Ruhuna iyi gelen insanlarla arana mesafe koyma! Aşka ve sevgiye çokça ihtiyacın olduğunu kabul et.

Özellikle de partnerin ile ne kadar güçlü bağlar kurarsan o kadar mutlu olacağın bir gün seni bekliyor. Belki de profesyonel hayatına bile duygularını katmak en iyisi olacaktır. Akılcı çözümlerini duyguların ile besle, başarı seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...