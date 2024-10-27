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28 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Kendi kabuğunuzda sessiz bir haftaya başlıyorsunuz! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkilerde her zamankinden çok daha sabırlı olman gerekebilir. Haftaya duygusal mesafeleri sorgulayarak başlayabilirsin. Venüs ile Satürn arasındaki kare açının da etkisi ile partnerin ve yakın dostlarına karşı duvar örebilirsin. Kendi kabuğuna çekilerek sessizleştiğin bir hafta seni bekliyor! 

Yalnızca ilişkileri değil hayatı da sorgulayacaksın! Sevdiklerinle arandaki buzları eritmek için sevgiyi kanıtlaman gerekebilir. Görünen o ki bugünlerde sevdiklerine çok iş düşüyor, zira güvenini kazanmaları vakit alabilir. Özellikle sonradan ortaya çıkan bazı gerçekler aranızdaki ilişkide sorunlara neden olabilir.  

Gelelim iş ve kariyer hayatına! Bir yandan günlük rutinlerini devam ettirirken bir yandan da yeni iş arayışına odaklanabilirsin. Konfor alanından çıkmak için geleceğini garanti altına almanı sağlayacak bir iş bulmayı hedefleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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