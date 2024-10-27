28 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün ilişkilerde her zamankinden çok daha sabırlı olman gerekebilir. Haftaya duygusal mesafeleri sorgulayarak başlayabilirsin. Venüs ile Satürn arasındaki kare açının da etkisi ile partnerin ve yakın dostlarına karşı duvar örebilirsin. Kendi kabuğuna çekilerek sessizleştiğin bir hafta seni bekliyor!

Yalnızca ilişkileri değil hayatı da sorgulayacaksın! Sevdiklerinle arandaki buzları eritmek için sevgiyi kanıtlaman gerekebilir. Görünen o ki bugünlerde sevdiklerine çok iş düşüyor, zira güvenini kazanmaları vakit alabilir. Özellikle sonradan ortaya çıkan bazı gerçekler aranızdaki ilişkide sorunlara neden olabilir.

Gelelim iş ve kariyer hayatına! Bir yandan günlük rutinlerini devam ettirirken bir yandan da yeni iş arayışına odaklanabilirsin. Konfor alanından çıkmak için geleceğini garanti altına almanı sağlayacak bir iş bulmayı hedefleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...