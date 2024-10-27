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28 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Konfor alanınızdan çıkma zamanı geldi! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün alıştığın konfor alanından çıkmak isteyeceksin. Venüs ile Satürn arasındaki kare açı ilişkilerde sevginin ön plana çıkmasına neden olabilir. Özellikle partnerinle arandaki bağı sorguladığın ve sorumluluklarından yorulduğun bir sürece giriyorsun. Sevginin yetmediği anlar, sorumluluğun fazla geldiği durumlar ve birtakım atışmalar söz konusu olabilir. 

Bugüne dek katlandıkların ve sevgi için tahammül ettiklerin için artık sabrın kalmamış olabilir. Tam da bu noktada sadakat ve güven konusu da gündemine gelebilir. Duygusal anlamda son derece hassas olduğun gün boyunca seni yöneten hislerin kafanı karıştırabilir, dikkatli ol. 

İş hayatında da benzer durumlardan söz etmek mümkün. Zaman zaman profesyonel hayatını duyguların yönetebilir. Tabii bu durum alacağın kararları negatif yönde etkileyebilir. Aman dikkat öncelik mantık ve sayısal veriler olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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