28 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün alıştığın konfor alanından çıkmak isteyeceksin. Venüs ile Satürn arasındaki kare açı ilişkilerde sevginin ön plana çıkmasına neden olabilir. Özellikle partnerinle arandaki bağı sorguladığın ve sorumluluklarından yorulduğun bir sürece giriyorsun. Sevginin yetmediği anlar, sorumluluğun fazla geldiği durumlar ve birtakım atışmalar söz konusu olabilir.

Bugüne dek katlandıkların ve sevgi için tahammül ettiklerin için artık sabrın kalmamış olabilir. Tam da bu noktada sadakat ve güven konusu da gündemine gelebilir. Duygusal anlamda son derece hassas olduğun gün boyunca seni yöneten hislerin kafanı karıştırabilir, dikkatli ol.

İş hayatında da benzer durumlardan söz etmek mümkün. Zaman zaman profesyonel hayatını duyguların yönetebilir. Tabii bu durum alacağın kararları negatif yönde etkileyebilir. Aman dikkat öncelik mantık ve sayısal veriler olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...