28 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün geçmişin yarım kalanları ile yüzleşeceksin! Venüs ile Satürn arasındaki kare açı, kapanmayanları yüzüne vurabilir. Eski aşklar etrafındaki basit duygusal öğelerini gölgesinde can bulabilir. Kimi zaman çalan bir şarkı kimi zaman da koku seni geçmişe götürebilir. Duygusal olarak sağlam durmalı ve sınırlamaların korumalısın!

Hayattan ne istediğini bilmelisin. Eğer isteğin geçmişe dönmek ise hiç zaman kaybetmemelisin. Fakat gelecekse aradığın, o zaman hatıralardan bir an önce uzaklaşmalısın. Zira bu durum mevcut düzeninde çatlak seslerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

İşte tam da bu noktada işkolikliğin en iyi kurtarıcın olacak. Pratik zekanı kullanarak daha ciddi işlere odaklanabilirsin. Duygularını bir kenara bırakabilirsin. Belki de romantik konular ve duygular ile yüzleşmeyi sonraya bırakmak da pratik bir çözüm olabilir. Ancak bu gölgelerin ortadan kalkması için er ya da geç bir karar vermen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...