28 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün romantik ilişkilerde gerçeklerle karşılaşmanın tam zamanı! Venüs ile Satürn arasındaki kare açı duygusal duyarlılığının artmasına neden olabilir. Bu yüzden partnerinin de sorumluluğunu üstlenebilirsin. Hayattan ve aşktan keyif almanın tam zamanı!

Tabii bu arada ailenle de keyifli anlar yaşayacaksın. Pazartesi gününe sevdiklerinle başlamak sana güç verecektir. Duygularını itiraf etmek, sevdiklerinden güç almak ve bazı duygusal gerçeklerle kucaklaşmak en iyisi olacaktır.

Satürn'ün enerjisi altında biraz da iş hayatından söz edelim. Kariyer hevesi ile dolabilirsin. Heyecanla ilerlemek isteyeceksin. Belki de aradığın fırsat da bu dönemde ayağına gelecek. Keyifli bir başlangıç yaparak iş hayatında gücüne güç katabilirsin. Hadi bir an önce bir karar ver işini nasıl yapacağını ve nerede yapacağını seç. Bu sayede evrensel bir çekim de yaratabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...