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28 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 19:01

Gerçeklerle karşılaşmak üzeresiniz! Peki 28 Ekim Pazartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Pazartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün romantik ilişkilerde gerçeklerle karşılaşmanın tam zamanı! Venüs ile Satürn arasındaki kare açı duygusal duyarlılığının artmasına neden olabilir. Bu yüzden partnerinin de sorumluluğunu üstlenebilirsin. Hayattan ve aşktan keyif almanın tam zamanı! 

Tabii bu arada ailenle de keyifli anlar yaşayacaksın. Pazartesi gününe sevdiklerinle başlamak sana güç verecektir. Duygularını itiraf etmek, sevdiklerinden güç almak ve bazı duygusal gerçeklerle kucaklaşmak en iyisi olacaktır. 

Satürn'ün enerjisi altında biraz da iş hayatından söz edelim. Kariyer hevesi ile dolabilirsin. Heyecanla ilerlemek isteyeceksin. Belki de aradığın fırsat da bu dönemde ayağına gelecek. Keyifli bir başlangıç yaparak iş hayatında gücüne güç katabilirsin. Hadi bir an önce bir karar ver işini nasıl yapacağını ve nerede yapacağını seç. Bu sayede evrensel bir çekim de yaratabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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