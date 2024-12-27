28 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün birtakım tartışmaların içerisine düşebilirsin. Fazlaca empati kurmak, alttan almak ve anlayış göstermek zorunda kalabilirsin... Özellikle aile içinde kendini anlatmak, tanımlamak ve sınırlarını belirlemek konusunda bir hayli zorlanabilirsin. Sesini duyurmak için gösterdiğin çaba ise seni yorabilir.

Tam da bu noktada Uranüs'ten destek alarak asi ruhunu ortaya çıkarmalısın. Kendi aklına geleni yapan, kuralları olan ve baskıya gelemeyen kişiliğini ortaya çıkarmalısın. Kendi yolunu çizmeli, isteklerin için ise mücadele vermelisin. Tabii bu durumda tartışmak yerine sakin iletişim kurmaya da odaklanmalısın.

Öte yandan ev içindeki düzeninde ve yaşam tarzında da değişikliklerden söz edeceğiz. Kendini daha rahat hissedeceğin bir alan inşa etmek isteyeceksin. Belki de bir süre yalnız yaşamak için harekete geçebilirsin. Bu sayede kariyerine yönelebilir, işine de odaklanabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...