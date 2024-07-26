27 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün arzularının peşinden gidebilirsin! Maceracı kişiliğine rağmen her zaman düşünceli tavrını bir adım geri çekip, bireysel yaklaşımlar sergileyebilirsin. Seni sen yapan psikolojik, duygusal ve zihinsel tüm değerlerini önceliklendirebilirsin. Sık sık kendini 'Bunu istiyorum' ya da 'Artık böyle olmayacak' derken bulabilirsin. Anlaşılan senin için Merkür'ün ilerleyişi bir hayli kârlı olacak.

Elde edeceğin kârı sadece maddi anlamda değerlendirme. Mental anlamda da daha rahat ver özgür olacaksın. Sınırlarını aşacak, duvarlarını yıkacak ve kendine zaman ayıracaksın. İstediğin hiçbir şeyi ertelememen gereken bir dönemdesin.

Belki de o istediğin şeyi alacak, istediğin yere gidecek, istediğini yapacak ve dolu dolu yaşayacaksın... Sana kendini iyi hissettiren bu dönemin tadını çıkar. Aşka kapılmayı ve duygularını özgürce yaşamayı da ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...