27 Temmuz Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta sonunu maddi varlıklarını desteklemek için değerlendirmelisin. İş yemeklerine, fuar ya da eğitimlere katılarak hem bilgini tazemeli hem de profesyonel ağını genişletmelisin. Taşınabilir maddi değerlerini artıracak anlaşmalar yapmak üzeresin. Ayrıca bu dönemde alım-satım yapabilir ve taşınmaz mülklerinin de nakit akışına dahil olmasını sağlayabilirsin.

Çok kazanacak, bolca da yatırım yapacaksın. Uluslararası markalar veya şirketlerle iş birliği yapabilirsin. Beklentilerini ve hedeflerini artır, gözünü yükseklere dik. Bu sayede kazanacakların refah düzeyini artıracak. Tabii bu sayede iş hayatında ve kariyerinde de daha görünür olacaksın. Tebrikleri toplamaya hazır ol!

Gelelim, aile ilişkilerine ve aşk hayatına. Ailenin desteği bu dönemde her zamankinden çok daha önemli olacak. Büyüme ve ilerlemeni hızlandıracak, el en yakınlarından gelecek. Aşk hayatında ise iş hayatında yeri olan bir tanışma ve yakınlaşmayla yenilik söz konusu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...