27 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ne istediğine karar vermelisin. Güçlü gezegenlerin çekimi kafa karışıklıklarını perçinleyebilir. Ancak senin netliğe ve bir çıkar yola ihtiyacın var. Bu dönemde, özellikle de Merkür'ün kafanı karıştırmasına izin verme. Kendini ve yakın çevrendekileri tanıyarak hayatının kontrolünü eline al. İki seçenek arasında kalmaya meyilli olduğun bir güne başlıyoruz. Fakat doğru olanı sezgilerinle bulacağına eminiz. Biraz duygusal, biraz sezgisel ve biraz da akılcı yaklaşımlarla istediğini elde edebilirsin.

İşte tam da bu noktada iş hayatını ele almalıyız. Kariyerine dair konularda maddi endişeler ve ailevi yükümlülükleri ele alarak hedefinden uzaklaşabilirsin. Peki bu kararın seni mutlu edeceğine emin misin? Belki de bu dönemde kendi ihtiyaçlarına odaklanarak başarılı olduğun ve sevdiğin işe yönelirsen, düşündüğünden çok daha fazla kârlı çıkabilirsin. Sanıyoruz doğru olan yol kalbinin söylediği yol.

Son olarak bu dönemde aşk hayatına dair ani kararlar vermemeni tavsiye ederiz. Ayrılık ya da evlilik gibi keskin ve dönüşü olmayan kararları bir andaki heyecanla alabilirsin. Sonra pişman olmamak için biraz daha düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...