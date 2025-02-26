27 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün işleri gözünde büyütebilirsin. Biraz abartmaya meyilli olabilir, kendi kendinin gözünü korkutabilirsin. Oysa senin aşamayacağın sorun yok! Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğine inanmalı, adeta sihirli olan zihnine ve yaratıcılığına odaklanmalısın. Belki de ilgi alanlarını ve uzmanlığını da buna göre esnetmeli, işine estetik ve zarafet katacak dokunuşlarla yeteneklerinin ortaya çıkmasına izin vermelisin.

Tam da bu aşamada odağını değiştirmek ve kendini iyi hissetmek için sana bir tavsiyemiz olacak. Sağlığına ve kendine odaklan. Fiziksel aktivitelere zaman ayırarak enerjini attığında hafifleyeceğine eminiz.

Bu arada ailevi konular da gündeminde yer alabilir. Sevdiklerinden güç alabilir, biraz da onlar sayesinde rahatlayabilirsin. Etrafındaki herkes işleri halletmen konusunda sana güveniyor, ama sen sadece biraz kararsızsın. Hadi, karar ver ve harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...