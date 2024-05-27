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27 Mayıs Haftasının Yantrası Şaman Karya ile Marsınızı Güçlendirin!

etiket 27 Mayıs Haftasının Yantrası Şaman Karya ile Marsınızı Güçlendirin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 14:31

Doğum haritalarınızda Mars retro durağan konumda ve gücünü gösteremediği bir yerleşime sahipse Mars geri hareketinde olan bireyler, hızlı bir şekilde eyleme geçmeyi veya karar vermekte zorlanırlar. Harekete geçmeden önce her şeyi iyice düşünmeyi tercih edebilirler, bu da bazen fırsatların kaçırılmasına veya tereddütlerden kaynaklı pişmanlıklara yol açabilir.

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Karya yantra doğum haritalarınızda Mars retrolarında yaşadığınız aynı tekrarlar ve olumsuzlukları dönüştürür. Takıntı ve blokajları aşmanızda yardımcıdır.

Karya yantra doğum haritalarınızda Mars retrolarında yaşadığınız aynı tekrarlar ve olumsuzlukları dönüştürür. Takıntı ve blokajları aşmanızda yardımcıdır.

Karya yantrayı doğum haritasında Mars’ı retroda yengeç ve balık burçlarında olanlar doğum haritalarına uygun gezegen saatlerine göre oniks, bakır, altın, gümüş olarak elementleri değerlendirildikten sonra kullanabilirler.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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