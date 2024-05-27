27 Mayıs Haftasının Yantrası Şaman Karya ile Marsınızı Güçlendirin!
27 Mayıs Haftasının Yantrası Şaman Karya ile Marsınızı Güçlendirin!
Doğum haritalarınızda Mars retro durağan konumda ve gücünü gösteremediği bir yerleşime sahipse Mars geri hareketinde olan bireyler, hızlı bir şekilde eyleme geçmeyi veya karar vermekte zorlanırlar. Harekete geçmeden önce her şeyi iyice düşünmeyi tercih edebilirler, bu da bazen fırsatların kaçırılmasına veya tereddütlerden kaynaklı pişmanlıklara yol açabilir.
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Karya yantra doğum haritalarınızda Mars retrolarında yaşadığınız aynı tekrarlar ve olumsuzlukları dönüştürür. Takıntı ve blokajları aşmanızda yardımcıdır.
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