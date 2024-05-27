27 Mayıs Haftasının Yantrası Şaman Karya ile Marsınızı Güçlendirin!

Karya yantrayı doğum haritasında Mars’ı retroda yengeç ve balık burçlarında olanlar doğum haritalarına uygun gezegen saatlerine göre oniks, bakır, altın, gümüş olarak elementleri değerlendirildikten sonra kullanabilirler.

NOT: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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