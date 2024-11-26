27 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ilişkilerde ego savaşları yeniden su üzerine çıkacak! Bu dönemde kendine her zamanki gibi güvenli olacaksın, ancak bu kez adeta bahsi artıracaksın. Başkalarının tavsiyelerini göz ardı edeceksin. Hatta, haddinden fazla 'ben biliyorum' da diyebilirsin. Bu tavır ise önemli fırsatları kaçırmana neden olabilir.

İşte tam da bu noktada alçak gönüllü bir şekilde hareket ederek, Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının güçlü enerjisinden beslenebilirsin. Özellikle otorite figürlerin, baba ya da patron gibi söz sahibi olan kişilerin tavsiyelerine kulak vermelisin. Sıradaki lider olabilmek için her şeyi bilmediğini kabul etmelisin. Ya da en azından bildiğin şeyleri dahi yeniden dinlemeyi göze alabiliyor olmalısın.

Bu aralar özel hayatında da baskın karakter olmayı arzulayabilirsin. Partnerinin hayatında söz sahibi olmak ise sana başarı ya da mutluluk getirmez. İlişkinizdeki dengeyi korumaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...