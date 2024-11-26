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27 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.11.2024 - 19:01

Üstünlük kurmak isteyeceksiniz! Peki 27 Kasım Çarşamba gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkilerde ego savaşları yeniden su üzerine çıkacak! Bu dönemde kendine her zamanki gibi güvenli olacaksın, ancak bu kez adeta bahsi artıracaksın. Başkalarının tavsiyelerini göz ardı edeceksin. Hatta, haddinden fazla 'ben biliyorum' da diyebilirsin. Bu tavır ise önemli fırsatları kaçırmana neden olabilir.

İşte tam da bu noktada alçak gönüllü bir şekilde hareket ederek, Güneş ile Mars arasındaki üçgen açının güçlü enerjisinden beslenebilirsin. Özellikle otorite figürlerin, baba ya da patron gibi söz sahibi olan kişilerin tavsiyelerine kulak vermelisin. Sıradaki lider olabilmek için her şeyi bilmediğini kabul etmelisin. Ya da en azından bildiğin şeyleri dahi yeniden dinlemeyi göze alabiliyor olmalısın. 

Bu aralar özel hayatında da baskın karakter olmayı arzulayabilirsin. Partnerinin hayatında söz sahibi olmak ise sana başarı ya da mutluluk getirmez. İlişkinizdeki dengeyi korumaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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