27 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün bağımsızlığını ilan edeceksin! Özgürlüğünü sınırlandıran ne varsa terk edecek kendi yolunu çizeceksin. Haftanın son gününde peş peşe radikal kararlar alabilirsin. Bağımsızlığın için bazı sorumluluklarından vazgeçebilir, omzundaki yüklerden kurtulabilirsin.

Tam da bu noktada kendine yeni bir hedef belirleyebilirsin. Hayal ettiğin planlar doğrultusunda hareket ederek geleceğini sağlam bir zemine oturtabilirsin. İşini bırakıp belki de pek çok kişiye göre çılgınca olan girişimlere imza atabilirsin. Bunu yaparken hayatını kökünden değiştirmek gündeminde yer alabilir. Açıkçası aldığın risklere değecek ve emeklerinin karşılığını alabileceksin. Zira hayallerine o denli odaklanıyorsun ki başarısız olman neredeyse imkansız. Yeter ki ısrarcı ol ve vazgeçme.

Son olarak bu dönemde duygularından ve arzularından da vazgeçmemelisin. Belki de sevdiğinin peşinden sınırları aşma ya da hayatını değiştirme fikrine de açık olmalısın. Sahi, aşk için ne yapabilirsin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...