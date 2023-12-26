27 Aralık Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Dolunay'ın etkisiyle ilgi alanların değişebilir. Bu yüzden kariyerinde değişiklik yapmak isteyebilirsin. Hobilerini işe dönüştürme hayalini gerçekleştirmek için şimdi harekete geçersen yeni yılda düşlediğin fırsatları yakalayabilirsin.

Yenilik yapma isteğin sorumluluklarının artmasına neden olabilir. Artan sorumluluklarsa sana keyif ve enerji verecek. Çünkü tüm zorluklara rağmen eski düzenden emekli olup yeni bir hayat inşa etmeye hazır gibi görünüyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...