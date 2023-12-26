27 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kulağına gelecek fısıltılar üretkenliğini ve yaratıcılığını etkileyebilir. Dedikodular haksızlığa uğradığını hissettirebilir. Konuşulan konuların seni olumsuz etkilemesine izin vermemeli ve işine odaklanmalısın. Bu konuşmalar kısa zamanda unutulacak. Senin yeteneklerin ve başarıların ise kalıcı olacak.

Kimseye cevap vermeye gerek duymasan da içten içe üzüldüğün bir gün olabilir. Tam da bu noktada romantik ilişkinden ve yakın dostlarından destek alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...