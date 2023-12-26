27 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün yola çıkmanın tam zamanı! Güneş Neptün Üçgeninde sezgilerinle hareket etmek isteyebilirsin. Uzaklaşmak, uzun bir yolculuğa çıkmak, hatta belki de dönmemek bir tercih olabilir.

Tek yöne bir biletle hayatını değiştirme fikri sana ne hissettiriyor? Bu noktada ailen ve özellikle kardeşlerin konusunda bir karar vermeli. Yolculuğunun bir seyahat mi, yoksa değişim planı mı olduğuna karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...