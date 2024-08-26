27 Ağustos Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün romantik ilişkilerinde tutku ve derinlik artabilir. Özellikle kalbi bir süredir boş olan Akrep burçları için aniden güçlü bir bağlanma arzusu söz konusu olabilir. Yeni aşkı kucaklayın, artık geleceğe bakın. Zira geçmiş seni ancak dibe çekebilir. Belki de aradığın mutluluk ve huzur hiç tanımadığın bir yabancıdadır. Tam da bu noktada katılacağın bir davet ya da etkinlikte yeni insanlarla tanışmaya açık olmalısın. Venüs sana aşk enerjisi ile geliyor, bizden söylemesi.

Sosyal hayatınla birlikte hayatına dahil olan aşk enerjisinin dışında gizli iş fırsatlarından da söz etmek mümkün olabilir. Ortaklık teklifleri ya da iş tekliflerine açık olmalısın. Kendini sektör ya da kariyer konusunda sınırlandırmamalı ve değişiklik tekliflerini düşünmeye değer bulmalısın. Zira paranın nereden geleceği hiç belli olmaz.

Tam da bu noktada sana Venüs ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisinden söz etmeliyiz. Bu açı kalıbı, bugüne kadar yaptığın stratejik planlar ve derin düşüncelerin birleşimini karşına çıkarabilir. Ani ve beklenmedik gelişmelerin habercisi olabilir. Hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...