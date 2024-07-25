26 Temmuz Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün stres ve her zaman yönetimine odaklanmalısın. Hayatında meydana gelecek birtakım değişiklikler için hazırlıklı olmalısın. Geçmiş ile gelecek çizgisinin ortadan kaybolduğu anlarda kaygılanmak yerine, çözüme odaklanmalısın. Ayrıca, duygusal konularda daha dengeli ve kararlı olmalısın.

Zira, Merkür'ün Başak burcundaki konumu, geçmiş aşkların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Aşk hayatında çalkantılı bir dönem seni bekliyor. Belki de unutamadığın ex-aşkına dönmek üzeresin! Bunun için öncelikle kendini daha iyi ifade etmeye odaklanmasın. Ne istediğinden emin olmalı, bir anlık heyecan ya da tutkuyla hareket etmemelisin. Fakat verdiğin kararda eminsen, bugün geçmişe dönmenin hiçbir zararı olmadığını söylemeliyiz.

Gelelim iş hayatına! Kaygılarının bir diğer sebebi ise kariyerin. Bir süredir içten içe fark ettiğin, ancak dile getirmekten kaçındığın maddi konular su yüzüne çıkmak üzere. Yaptığın için karşılığını yeterince aldığını düşünmüyorsan, gitmelisin. Kaygılarının seni ele geçirmesine izin vermemeli, kendini mutlu edecek kararı odaklanmasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...