26 Temmuz Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün adaletin temsilcisi olabilirsin. Merkür'ün Başak burcundaki konumlandığı gün boyunca, dengeyi sağlamak konusunda her zamankinden çok daha hassas davranacaksın. Özellikle de ikili ilişkilerinde haklıyı haksızı sen bulacaksın. Bu yüzden, birtakım tartışmaların merkezinde kalabilir ve sevdiklerine yaptıkları yanlışları söylemek zorunda olabilirsin.

Tabii bu durum seni korkutmayacaktır. Zira, doğrunun yanında olan net tutumun, her zamanki gibi önemli olacak. İş hayatında da çevrende olup bitene dikkat etmelisin. En çok da finansal tablolara, mali denklemelere odaklanabilirsin. Bu sayede kazancını güvence altına alabilirsin. Başkalarının gözden kaçırdığı detayları yakalayacak dikkate sahipsin. Kariyerinde bir adım öne çıkmanı sağlayacak dikkatinle, günün kazananı olacağına eminiz.

Son olarak ikili ilişkilerine dönecek olursak, bugün gerçekler iki dudağının arasında gibi görünüyor. Romantik ilişkinde de partnerine söylemek istediğin ne varsa bugün tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...