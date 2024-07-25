26 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün rüyaların gerçek olabilir! Fakat bunun için bilinçaltının derinlerini keşfetmeli, konuşmaktan ve içinden gelenleri söylemekten çekinmemelisin. İç dünyanın derinlerinde gizli kalan, bastırılan ne varsa ortaya çıkarmalısın. Duygusal ve ruhsal anlamda seni destekleyecek, hatta güçlendirecek Merkür'ün etkisiyle harekete geçmelisin.

Hayatın merkezinde olmanın zamanı geldi! Merkür'ün Başak burcundaki konumu, özellikle de sosyal hayatında önde olmanı sağlayacak. Ailen, arkadaşların ve partnerinden hak ettiğin değeri görmek her zamankinden daha önemli olacak. Geçmişi geride bırakıp kendin için yeni bir sayfa açacaksın. Bu yeni sayfada ilişkilerdeki esas kişi olacaksın. Belki de dengeyi bile önemsemeyecek kadar, kendine odaklanacaksın!

Açıkçası bu durum iş hayatında da başarının anahtarı olabilir. Kendine, analiz yeteneklerine ve bilgine güvenerek başarıya ulaşabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...