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26 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

26 Temmuz Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 19:01

Harekete geçin! Merkür, düşlerinizi gerçek kılacak. Peki, 26 Temmuz Cuma gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün rüyaların gerçek olabilir! Fakat bunun için bilinçaltının derinlerini keşfetmeli, konuşmaktan ve içinden gelenleri söylemekten çekinmemelisin. İç dünyanın derinlerinde gizli kalan, bastırılan ne varsa ortaya çıkarmalısın. Duygusal ve ruhsal anlamda seni destekleyecek, hatta güçlendirecek Merkür'ün etkisiyle harekete geçmelisin. 

Hayatın merkezinde olmanın zamanı geldi! Merkür'ün Başak burcundaki konumu, özellikle de sosyal hayatında önde olmanı sağlayacak. Ailen, arkadaşların ve partnerinden hak ettiğin değeri görmek her zamankinden daha önemli olacak. Geçmişi geride bırakıp kendin için yeni bir sayfa açacaksın. Bu yeni sayfada ilişkilerdeki esas kişi olacaksın. Belki de dengeyi bile önemsemeyecek kadar, kendine odaklanacaksın! 

Açıkçası bu durum iş hayatında da başarının anahtarı olabilir. Kendine, analiz yeteneklerine ve bilgine güvenerek başarıya ulaşabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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