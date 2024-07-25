26 Temmuz Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün değişime ve dönüşüme hazır olmalısın. Zira, Merkür'ün Başak burcundaki konumu seni yeniliğe ve heyecan davet ediyor. Önce küçük değişikliklerle başlayabilirsin. Belki sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve bir de egzersiz listesiyle hayatına hareket katabilirsin.

Elbette senin için değişim bu kadar küçük olmayacaktır! Heyecanlı, meraklı ve maceracı ruhunla resmen yerinde duramıyorsun. Yaşadığın yeri değiştirebilirsin. Köklü bir değişiklik ve ruhsal arınma için evini, şehrini ve hatta ülkeni değiştirmeye bile hazır olabilirsin. Tabii bu konuda bir karar aşaman olacaktır. Bu süreçte dikkatli olmalı ve Merkür'ün enerjisine kapılarak ani bir karar vermediğinden emin olmalısın.

Tüm bunların yanında aşk hayatında ise huzur arayacaksın. Stabil ve güvenli bir liman olarak partnerine sığına bilirsin. Onunla konuşmak ya da sadece durmak bile, sağlıklı kararlar almana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...