26 Temmuz İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bilgine, tecrübene ve kendine güvenmelisin. Herkesin eteğindeki taşların döküldüğü, gerçeklerin ortaya çıktığı bir güne başlıyorsun. Tabii, duyduklarına ve gördüklerine sen pek şaşırmayacaksın. Zira pek çoğunu önceden tahmin etmiş, fark etmiş veya hissetmiştin. Bu yüzden kendine olan güvenin her zamankinden daha önemli. Her şeye rağmen gizli kalmaya çalışan sırları keşfetmenin zamanı geldi.

Merkür'ün Başak burcundaki konumu, etrafında dönen oyunları ve tuzakları ortaya çıkarma şansını beraberinde getiriyor. Ne diyelim güzelin dedikodusu da kıskananı da çok olurmuş... Neyse ki bunları hiçbiri senden kaçamaz!

Tüm bunların yanında, bu dönemde içinde bulunduğun kafa karışıklıklarından da kurtulmalısın. Özellikle de özel hayatına dair vermen gereken bir karar var. Bu sorunun yanıtını bulmak için Merkür'ün desteği kadar iç sesine de ihtiyacın olacak. Bize soracak olursan, yüreğinin sesini dinlemelisin. O seni gerçek aşka götürecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...