26 Temmuz Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün sezgilerine güvenmelisin. Zihinsel anlamda son derece aktif olacağın bugün, kendini heyecanlı ve dinamik de hissedeceksin. Yeni fikirler üretmeye, sınırları zorlamaya ve hayatına hareket katmaya hazırsın. Merkür'ün senin burcunda konumlanmasının verdiği güç ile başaracaklarına inanamayacaksın!

Dilersen önce iş hayatını ele alalım! Bugün kariyerinde bir milat olabilir. Zira, daha fazlasını hedefleyerek kazancını artımanın yolunu bulabilisin. Kariyer hedeflerine uygun yeni bir iş arayışı içerisine de girebilirsin. Sürekli gözü yükseklerde olan Başak burçları için azmin meyvesini toplama günü gelip çattı. Bunu iyi değerlendirmeli, yolunu açmak için kullanmalısın.

Gelelim aşk hayatın! Yıllar önce kapanan defterler yeniden açılabilir. Onu gördüğünde aklın karışabilir, bu bir tesadüf mü yoksa Merkür'ün oyunu mu bilinmez! Fakat bildiğimiz bir gerçek var ki kalbin seni ona götürüyor. Karar vermek için acele etme... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...