26 Temmuz Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün insanlarla mesafeni korumak ve biraz da yalnız kalmak isteyebilirsin. Meditasyon ve içsel yolculukla özüne dönebilir, biraz da huzur bulabilirsin. Zira Merkür'ün Başak burcundaki konumu, seni dingin bir yaşama yöneltiyor. İlişkilerinde, iş hayatında ve evinde huzur aradığın bir dönem başlıyor.

Merkür'ün üç gün sürecek etkisi altında haftayı özüne dönerek kapatabilirsin. Belki dağ yürüyüşleri, bisiklet, tırmanış ya da yelken gibi aktiviteler yaparak ihtiyacın olan sükuneti doğada bulabilirsin. Zaman zaman konuşmamak için etrafındakilerden uzaklaştığın anlar bile olabilir. Bize soracak olursan bu denli ıssızlık sana iyi gelmeyebilir. Yalnızlığını dengelesen iyi edersin.

Özellikle partnerini kendinden uzaklaştırmamalısın. Birlikte susabildiğin insanları tanımak için bu fırsatı değerlendirebilirsin. Kim bilir belki de bekar Balık burçları, aşkı da bu sayede bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...