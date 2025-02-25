26 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yeni başlangıçlara gebesin. Eskiyi bitirip yeniye hazırlanıyor, adeta bembeyaz bir sayfa açıyorsun. Hayatına renk getirecek, enerjini yükseltecek ve mutlululuğunu perçinleyecek gelişmeler yaşayacaksın. Peşi sıra alacağın güzel haberler, sevgi ve iyilikle taçlanacak hayatın.

Mutlu anlar biriktireceğin yepyeni bir dönem de başlıyor. Hayatının adeta ikinci dönemine başlıyorsun. Yeni Ay yaklaşıyor, gökyüzündeki bu değişim en çok sana iyi gelecek. Bugünden itibaren her günün bir öncekinden güzel olacak desek yeridir. Mart ayını bekle, çünkü senin ayın olacak.

Hem iş hem aşk hayatında yaşayacağın olumlu gelişmelere kişisel mutluluklar da eklenince kendine bolca zaman ayıracaksın. Kendi güzelliğine de odaklan... Belki de küçük dokunuşlar yaparak güzelliğine güzellik katabilir ve öz güvenini artırabilirsin. Artık ruhen ve bedenen resmen parlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...