26 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün toksik bağlardan kurtulma ve arınma sürecine başlıyorsun. Hayatına çeki düzen vermeye odaklanarak kendine yeni bir düzen kurabilirsin. Böylece kendine güvenli bir alan açabilir, konfor alanını genişletebilirsin.

Tam da bu noktada güzel bir güne hazır olmalısın! İlişkilerinde duygusal derinlik sağlayabilirsin. Kendini mutlu hissettiğin bağlar kurarak tazeleneceksin. Bu arada bitmesi gereken bağlardan da arınmalı, hayatına alan açmalısın. Tazelenmeye başlayacak, yaşadığın dönüşüm ile güzel anlar da yaşayacaksın.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim. Kurduğun sosyal bağların iş hayatına etki etmesi bir hayli olası. Genişleyen iş bağlantılarınla artan imkanlar önünde yeni kapılar açılmasını sağlayacak. Şansın bol olsun! Tabii bu arada gözünü dört aç... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...