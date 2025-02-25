26 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün rahata erebilirsin. Kendini iyi hissettiğin ve manevi anlamda desteklendiğini fark ettiğin bir güne başlıyoruz. Bu süreci dikkatle değerlendirirsen ruhsal anlamda güçlü bir arınma yaşayabilirsin. Eski defterleri kapatabilir, kendine yepyeni bir sayfa açmayı da başarabilirsin.

Tam da bu noktada yıllardır kapanmasını beklediğin davalar, dosyalar ya da şirket defteleri gündeminde yer alabilir. Üzerindeki bu yükten kurtulup temiz bir başlangıç yapabilirsin. Manevi anlamda yaşadığın bu arınma ve bırakışın yanında maddi anlamda da hafifleyebilirsin. Her şeyin düzelmeye başladığını, işlerin rayına oturduğunu gördüğünde ise huzur bulacaksın.

Tabii bir yandan da eski ortakların ve mecburiyetten bağ kurduğun insanlardan da uzaklaşma fırsatı bulabilirsin. Şimdi yeni başlangıçlar için adım atma zamanı. Yeni bir iş için hazır ve hatta yaratıcı fikirlerle dolusun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...