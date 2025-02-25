26 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün bilinçaltının derinlerindeki korkularla yüzleşmen gerekebilir. Özellikle kaybetme korkusu ve muhtaç olma kaygıların üzerine yoğunlaşabilirsin. Kimseden yardım istemeyen, maddi anlamda özgür olmak için büyük bir hırsla çalışan kişiliğin nedeniyle biraz telaşa kapılabilirsin.

Hemen söyleyelim, bu endişelerin çoğu aslında anlamsız. Sadece birtakım riskler alıp karar vermen gereken bir dönemden geçiyorsun, kabul ama bundan fazlası yok. Belki de korkularını ardında bırakmak için bu sana önemli bir işarettir. Yeni Ay adım adım yaklaşırken, önünü görmek istiyorsan dikkatli kararlar vermeye çalış. Hayatının net ve açık olması senin için hayli önemli olacak bu dönemde!

Gelelim romantik konulara! Açıklık ve netlik ilişkilerinde de önemini artırabilir. Sırlara ve gizeme hayatında yer yok. Bu yüzden partnerinden sana karşı açık olmasını isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...