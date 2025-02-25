26 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün enerjin yükselebilir. Sosyal hayatta her zamankinden çok daha fazla aktif olabilir, pozitif etkileşimler yaşayabilirsin. Güçlü bağlar kurmak ve derin yakınlıklar sağlamak için bir hayli güzel bir güne başlıyorsun. Bu aşamada modunu yükseltecek basit ritüellere de yönelebilirsin. Deniz tuzu veya sirke ile banyo yakmak, tütsü yakmak, arınmak için meditasyon yapmak tercih edebileceğin törenler yapabilirsin.

Tüm bunlarla birlikte üzerindeki nazar ve kötü enerjilerden de kurtulacaksın. Haliyle hayatında güzel gelişmeler yaşanmaya başlayacak. Heyecan verici yakınlaşmalara ve aşka hazır ol. Duygusal anlamda bağlanmaya son derece yakınsın.

Öte yandan bugün güçlü iş birlikleri ve ortaklık ilişkileri de kurabilirsin. Hayatına soktuğun insanlarla birlikte hayallerini süsleyen işi inşa etmeye başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...