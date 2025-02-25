26 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün parasal konularda birtakım kararlar vermelisin. Harcamalarına dikkat etmen ve abartıdan sakınman gereken bir dönemdesin. Paranı dikkatle yönetmeye odaklan. Özellikle bu dönemde borç vermekten kaçın, ihtiyaçlarının ötesinde alım-satımlar yapmamayı tercih et.

Yeni Ay'a adım adım yaklaştığımız bugünlerde finansal anlamda güvende olmalısın. Karar verirken rasyonel verileri göz önünde bulundurmalısın. Sezgilerine güvenmeye ve iç sesini dinlemeye bir hayli meyili olabilirsin. Ancak bunu tercih etmemeni tavsiye etmeliyiz.

Söz konusu aşk ise bu kez içindeki sesi dinleyebilirsin. Bilinçaltının derinlerindeki arzularını takip et, bu sayede aşkı bulabilirsin. Zira kalbinin sesi sana yol göstermek için hazır. Sevgiyle güçlenmeye de hazır olsan iyi edersin. Kendinden başka birine güvenmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...