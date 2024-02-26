26 Şubat - 3 Mart Haftası için Gökyüzünden Mesajınız Var!

29 Şubat'ta Kova burcundaki Venüs'ün Kuzey Düğümü ve Güney Düğümü ile gerçekleşecek açı, kalp, sevgi, duygu, aşka dair güzellikleri getirecek yaşamlarımıza. Ağlatan, güldüren aşk, kalplerimizi şifalandıracak bedel ödeyen vazgeçmeyen aşkı kalbinde mühürlemiş olanlar aşkla dirilecekleri enerjiler ile karşı karşıyalar hafta boyunca. Seven sevdiğine aşkını ortaya koyacak. Aşk ve sevgi kalpleri canlandıracak.

Tutulmalar döngüsünün kapılarını aralayacağız Mart ayında 6 aylık bir döngü ardımızda kaldı. Hafta boyunca gördüğünüz rüyaları dikkate alın söylediklerinizi düşünün konuştuğunuz hangi durum başınıza gelmedi düşünelim ve seçimlerimizi doğru kelimeler hayatımızda yaşadıklarımızın anahtarıdır. Hafta boyunca adilce düşünün! Kendinizi haklı tutmadan! Başınıza gelen olaylardan dolayı suçlu sorumlu aramadan, neden, kabahati durmadan kadere, şansa, topluma, insanlığa, yaradana, şuna buna yüklemeye kalkışıyoruz? Bunlar, sizin söylemlerinizden seçimlerinizden, kendi hatalarınızdan, kendi ihtiraslarınızdan, kaynaklanıyor olamaz mı? Hayıflanma başta kendini olmak üzere affet bağışla ve unutma doğan her gün sağlıkla nefesle sevdiklerinle işin gücünle yeteneklerinle uyanıyorsan güne hiçbir şey için geç kalmadın şükret ve ilerle.

Hafta boyunca iş hayatımızda özel yaşamlarımızda, bilmediğinin farkında olmayanlardan uzak duralım! Ve şimdi düşünelim yanlamaya çalışalım hem aklımızla hem kalbimiz ile yeni bir ana yeniden başlamak için.

Hafta boyunca dedikoduculardan yaptığımız her işe burnunu sokup motivasyonumuzu bozmaya kalkanlardan, başkalarının iş ve özel yaşamı ile ilgili boş konuşmalar yapmaktan bizi ilgilendirmeyen konulara müdahil olmaktan, bilmediğimiz iş ve finansal konulardan uzak duralım. Fikir hırsızlıklarına karşı ise gereken tedbirlerin alınması gereken enerjiler hâkim dikkati elden bırakmamak en yüce hayrımıza olacaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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