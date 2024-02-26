26 Şubat - 3 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları
Kalbinin sesini duyarak iradesini iyi olmaktan yana kullananların maddi, manevi ve duygusal olarak kazanacağı mutlu olacağı enerjiler hâkim bu hafta gökyüzünde.
Koç
Boğa
Gökyüzü enerjisi yüksek bir hafta müjdeliyor sizlere. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda yapacaklarınızı planlayarak hareket edin. İş hayatınızda açık ara ön plana çıkacağınız bir dönemdesiniz. Şansınızı akıllıca değerlendirmeli ve önceliğinizi işinize vermelisiniz. Hafta boyunca kendinizi çok daha huzurlu ve güvende hissedeceksiniz. Bu sayede daha sağlıklı ve doğru kararlar alacak uygulayacaksınız. Maddi anlamda kazançlı çıkacağınız bu süreçte, yatırım planlarınızı dikkatlice yapmalısınız. İş hayatınızda başarınızdan dolayı kıskanılacaksınız. Kimseyle ikili tartışma içine girmeyin; bırakın saldırsınlar, kim dost kim düşman ayırt edeceğiniz zamanlardasınız. Eş ya da sevgilinizle romantizmin yoğun yaşanacağı paylaşımlarınızın çok daha sıcak ve samimi olacağı zamanlardasınız keyfini çıkarın ve korkularınızdan özgürleşin.
İkizler
İş ve özel yaşamınızda iletişimin bir hayli önem kazandığı bir haftadasınız. İş hayatınızda önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız. İş arıyorsanız pek çok yerden olumlu haber alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Özel hayatınızda ise beraberliğinizde ciddi sorunlar yaşayabilir ve ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Duygusal geçişleriniz bir hayli kuvvetli olacağından anlık duygular ile yeni ilişkilere yönelmekten kaçının.
Yengeç
Gökyüzü bu hafta seyahat ve yolculuklarda yaşanabilecek problemlere karşı uyarıyor sizleri. Seyahat planlarınız varsa Çarşamba gününden sonrasına ertelemeniz sizin için iyi olacaktır. İş hayatınızda değişimler söz konusu olabilir, bilin ki bu değişimler sizi daha iyi şartlara kavuşturacak. İlk günlerde biraz zorlansanız da çok fazla müdahale eder davranışlar içinde olmamaya özen gösterin. Özellikle çocuk sahibi olanlarınız çocuklardan gelecek güzel haberler onların şanslı gelişmeleri ile sevinecekler. Gökyüzü finansal konularda problemlere sebep olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun, geleceğinden emin olduğunuz paralara güvenerek yatırım ya da harcamalarda bulunmamaya özen gösterin. Bekar Yengeçler bu hafta dikkat çekecek ve duygusal yaşamınızda hareketli keyifli gelişmeler yaşayacaksınız
Aslan
Başak
Bu hafta iş arkadaşlarınızla rekabet içinde değil, uyum içinde olmaya özen gösterin. Bu sizler için bir hayli zor olsa da sakinliğinizi koruyun. Salı günü ile birlikte özel yaşamınız önem kazanmakta. Uzun zamandır devam eden problemleri tek taraflı çözememiş olmanın karamsarlığı üzerinizde devam ederken eş ya da sevgilinizin hatalarının farkına varması ve ilişkinizi kurtarmak, iyileştirmek yönünde sizden talepte bulunması her şeyi değiştirebilir. Samimiyetine güvenin ve ilişkinize bir şans daha verin. Eğitim hayatı devam eden Başak’lar sizlerde azimli bir şekilde çalışmanızın mükafatını alabileceksiniz.
Terazi
Gökyüzü iş ve özel yaşamınızda gelişen olayların akışına ayak uydurmakta zorlanabileceğinize, buna bağlı umutsuzluklar yaşayabileceğinize işaret etmekte. Yaşadıklarınız sizleri yorsa da mücadele etmekten vazgeçmemeli moralinizi yüksek tutmaya gayret gösterin. Aksi halde sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda hatalarınız söz konusu olabilir, işinizi kıskanan insanların akıl oyunları ile karşılaşabilirsiniz. Duygusal davranırsanız istediklerini elde edebilirler. Bunun için davranın. Parasal konularda alacak verecek dengesini korumaya çalışın. Özel yaşamınızla ilgili neler yapabileceğinizi düşünmeli kararlar alıp güçlü bir irade ile uygulamaya geçmelisiniz. Bekar Teraziler duygusal yakınlaşmalar aşka dönüşebilir.
Akrep
Gökyüzü sezgilerinizin yoğun ve yol gösterici olduğu bir hafta müjdeliyor sizlere. Arkadaşlık ilişkisinde olduğunuz kişilerin farklı yönlerini görerek suistimal edildiğiniz konularda net tavırlar içinde olabileceksiniz. Sınavlardan geçiyor hayatın farklı bilinmeyenlerini öğreniyorsunuz. Bu hafta iş hayatınızdaki belirsizlikler netleşmeye başlıyor ve sizler gelişmeleri sezgileriniz doğrultusunda değerlendirip doğru kararlar alabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise sorunlu bir ilişkinin içindeyseniz huzursuzluğunuza sebep olan her şeyi bir kalemde silebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi devam eden Akrepler ise birlikte olduğunuz insanın duygularından bir türlü emin olamaması ve ilişkinin adını koymaktan ısrarla kaçınması karşısında güven kaybı yaşayabilir, siz kararlar alabilirsiniz.
Yay
Oğlak
Gökyüzü yakın çevreniz ve iş hayatınızda kendini dünyanın merkezi zanneden size, manen duygusal olarak zarar verenlerin yaşadıklarına tanıklık edeceksiniz. Hafta ortasından itibaren yaşadıklarınız karşısında kendinizi daha rahat hissedecek işinize gereken önemi vererek hareket edeceksiniz. Hukuksal problemleri olan Oğlaklar davalarınız istediğiniz şekilde sonuçlanabilir, madden manen kazançlı çıkabilirsiniz. Hafta boyunca kazalara karşı dikkatli olun. Bir anlık dalgınlık kazalara sebep olabilir. Bekar Oğlaklar sizlerde yeni insanlarla tanışabilir ruhunuzu okşayacak keyifli bir beraberliğe adım atabilirsiniz.
Kova
Gökyüzü işinizle ilgili konularda oldukça temkinli davranmanız için uyarıyor sizleri. Finansal konularda risk almamalı kendinize aşırı güvenerek yatırımlarda yeni girişim ve planlamalarda bulunmamalısınız. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin ve pozitif kalın kelimelerin gücünü yaşayarak deneyimleyebilirsiniz. Hukuksal konularda söyledikleriniz başınıza işler açabilir dikkatli davranın kendinizi haklı görme dürtünüz daha da artabilir yakın çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın. Özel yaşamınızda ise yaşadığınız olumsuz enerjiler çıkıp gidiyor yaşamınızdan özellikle aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilir, yeni bir ilişkiye adım atarak hayatınızın rotasını farklı bir yöne çevirebilir, sizi anlayan tamamlayan özel bir insanla yeni başlangıçlara doğru yol alabilirsiniz.
Balık
Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda dostlarınızdan gelecek destekle kolaylıkla ilerleyebilir maddi manevi güçlenebilirsiniz. Ruhsal olarak da kendinizi güçlü ve arınmış hissedeceksiniz. Pozitif ruh haliniz çevrenizde hayranlık uyandıracak. Bu hafta sağlığınız ile ilgili alanlarda alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olun. Cildinizle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Maddi anlamda hakkınız olanı almaya başlıyorsunuz. Bu hafta hayal ettiğiniz telefon ev ya da araba ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilir aile bireylerinin de desteğini alarak mülk sahibi olabilirsiniz. Bekar Balıklar sizler de bugünlerde gördüğünüz ilgiyi karşılıksız bırakmayın.
NOT: Haftalık burç yorumlarınızı yükselen ve Ay burcunuzla birlikte okuyun.
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