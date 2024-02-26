26 Şubat - 3 Mart 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta iş arkadaşlarınızla rekabet içinde değil, uyum içinde olmaya özen gösterin. Bu sizler için bir hayli zor olsa da sakinliğinizi koruyun. Salı günü ile birlikte özel yaşamınız önem kazanmakta. Uzun zamandır devam eden problemleri tek taraflı çözememiş olmanın karamsarlığı üzerinizde devam ederken eş ya da sevgilinizin hatalarının farkına varması ve ilişkinizi kurtarmak, iyileştirmek yönünde sizden talepte bulunması her şeyi değiştirebilir. Samimiyetine güvenin ve ilişkinize bir şans daha verin. Eğitim hayatı devam eden Başak’lar sizlerde azimli bir şekilde çalışmanızın mükafatını alabileceksiniz.