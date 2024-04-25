26 Nisan İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün bir süredir planlarının arasına sıkıştırmaya çalıştığın tatilin zamanı geldi. Keyfi bir seyahat ya da seni stresten uzaklaştıracak bir tatil için harika bir gün. Merkür retrosunun sona ermesiyle sosyal çevrende ve iletişimde normale dönmeye başlıyorsun. Yeni insanlarla tanışma fırsatların artabilir, sosyal ağını genişletebilirsin. Aşk hayatında ise flörtler ve romantik ilişkilere ilgin artabilir. İlişkilerinde daha rahat ilerleme sağlanabilirsin. Kendini sınırlandırdığın konularda daha özgür ve rahat olmaya odaklanabilirsin.

Gelelim kariyer hayatına ve iş ilişkilerine! Bu aralar iş arkadaşlarınla olan iletişimin düzelmesiyle işler daha sorunsuz ilerleyebilir. Kendi işinle ilgili girişimlerinde engeller ve pürüzler ortadan kalkabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerde para kaynaklarını yeniden planlamak isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...