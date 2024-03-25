26 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ilişkilerde uyuma odaklanabilirsin. Etrafında denge, uyum ve estetik duygusu yüksek ilişkilere ihtiyaç duyabilirsin. Senin kadar ince ruhlu birini mutlu edecek bir sosyal çevre edinmen şart. Aksi takdirde ödün veren taraf olmaktan yorulabilirsin. Zira bu aralar ilişkilerinde alttan alan taraf olmak ya da tevazu göstermek istemeyebilirsin.

Özellikle aşk hayatında, uyumlu ve romantik ilişkilere yönelebilirsin, bu da hayatına mutluluk ve denge getirebilir. Sorun çözmek değil huzura ihtiyacın var. Bu nedenle toksik ilişkilerden net bir şekilde uzak durmalısın. Kariyer yaşamında ise ticari konular, ortaklıklar ve takım çalışmasında zorlanabilirsin. Anlayışsız ve yorucu ekip arkadaşları ile çalışmak, sana zaman kaybı gibi gelebilir. Bu nedenle yalnız ilerleyeceğin işlere odaklan. Bugün kendi başına çok daha başarılı olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...