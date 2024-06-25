26 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Satürn'ün üçgen açılanmasıyla oluşan güçlü enerjiye hazır ol! Bu süreçte hane içinde değişim ve dönüşümler meydana gelebilir. Tadilat, taşınma ve ev alım satımları gibi konular kademeli olarak gündeminde yer alabilir. Ayrıca bu dönemde, aile üyeleriyle yapacağın konuşmalar, aranızdaki bağı güçlendirebilir. Tüm ailenin bir araya gelerek alması gereken kararlar; kökeni geçmişe dayanan tartışmaların çözümü olabilir. Aile birliğini sarsan sorunları ortadan kaldırmak için geçmiş meselelerin köklerine dönmek en çok da sana iyi gelecektir. Bu aralar sabırlı ve disiplinli olmak sana huzur da getirecektir.

Aile içindeki değişim ve yaşanan iyileşme sayesinde çocukların ve eşinle arandaki iletişimi de güçlendirecek. Birlikte mutlu olacağınız bir yuva inşa etmeye hazırsınız. Ya da yuvanızı sıcak ve sevgi dolu bir hale getirmelisiniz... Güzel başlangıçlar için ilk adım ailenin mutluluğu!

Satürn'ün etkisi iş hayatında da kendini gösterecektir. İş hayatında da yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Birlikte çalıştığın dostlarını da ailen olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...