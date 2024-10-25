26 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal zırhının ve duvarlarının ardına saklanmayı bırakmalısın! Seni duygusal anlamda güçlendiren ne varsa onun üzerine gitmelisin. Kendini savunmayı bırakmalı, cesur olmalısın. Olduğun gibi olmalı, kendini açıkça ifade etmelisin. Ne istiyorsan almanın zamanı geldi.

Özellikle de Güneş ile Mars arasındaki güçlü etkileşimin olduğu bugün, gücüne güç katmalısın. Belki de artık daha duygusal olmak yerine daha profesyonel olmalısın. Kendinle birlikte pek çok kişinin de hakkını alabilecek, bunun için mücadele edebilecek konumdasın. Yeter ki gerçekten iste ve cesur ol! Bu sayede iş hayatında gerçek bir lider olma fırsatı yakalayacaksın.

Aile içinde de liderlik rolü üstleneceksin. Ev ve aile hayatında ipleri eline almanın zamanı geldi. Kararlarında net ve kendinden emin ol ki sevdiklerine ilham veren tarafta yer al. Duygularını dengede tutarak romantik ilişkini de düzene sokabilirsin. Sorunları çözmek için yapman gerekeni de biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...